عرض رقص فلامنكو على خشبة مسرح أوبرا الإسكندرية

شهدت دار أوبرا الإسكندرية، مساء أمس الأحد، حفل فرقة أنابيل بيلوسو للرقص الفلامنكو، التي تزور مدينة الإسكندرية في إطار الاحتفالات الثقافية بشهر الاتحاد الأوروبي، حيث قدمت الحفل الأول في المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

وتقوم الفرقة على هامش الزيارة بتنظيم ورش عمل للرقص للفلامنكو في مقري معهد ثربانتس بالقاهرة والإسكندرية، حيث ستكون مقدمة للشباب المصري المحترف في الرقص والمهتم بهذا الفن الإسباني، والذي تم ضمه إلى قوائم التراث الثقافي الإنساني غير المادي لليونسكو منذ عام 2010.

ويشار إلى أن فرقة أنابيل بيلوسو للفلامنكو واحدة من أهم الفرق الموجودة في ساحة الفلامنكو حالياً على مستوى العالم.

ويعد هذا العرض فريد من نوعه، حيث يغطي جوهر الفن الأندلسي بالكامل و يتضمن رقصات وانغام موسيقية من الجنوب الإسباني مرورا بإيقاع الفلامنكو في "كابو دي جاتا" بمنطقة ألميريا بإسبانيا وحتى موسيقى ال "فادو" بالبرتغال.