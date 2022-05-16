وزير خارجية بولندا: انضمام السويد وفنلندا للناتو يعزز أمن واستقرار أوروبا

رحب وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، بالقرار التاريخي لفنلندا والسويد، الخاص بتقديم طلب من أجل الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مؤكدًا أن بلاده ستدعم شركاءها في تسريع انضمامهم للحلف.



وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، إن انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، يؤدي إلى تقوية الحلف، وتعزيز أمن واستقرار أوروبا.





I welcome the historic decision of Finland and Sweden to apply for #NATO membership.

The 🇫🇮 and 🇸🇪 accession will strengthen the Alliance and enhance the security and stability of Europe.

Poland will support its partners in their prompt accession the North Atlantic community. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) May 16, 2022





وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشكلات مع السويد وفنلندا، موضحًا أن توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أراضيهما سيتطلب ردا من روسيا.



وأضاف خلال كلمته في قمة زعماء دول منظمة الأمن والتعاون الجماعي، في العاصمة الروسية موسكو، أن المرحلة الحالية تشهد اختبار آليات لزعزعة الاستقرار في الاتحاد السوفييتي السابق.



وأشار بوتين إلى أنه سيتم التوقيع من الدول الأعضاء بالمنظمة على إعلان مشترك للتعاون في المجالات العسكرية والدفاعية وتوسيع التنسيق دوليًا.



وتابع: «بالقرب من حدودنا في أوكرانيا نشهد توسع النازيين الجدد وخطاب الكراهية، وتوسع حلف الناتو مشكلة مصطنعة لمصلحة واشنطن».



وقالت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، اليوم الاثنين، إنه يتعين على السويد أن تنضم إلى الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة «لضمان سلامة الشعب السويدي».



وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب زعيم المعارضة السويدية، أولف كريسترسون، في ستوكهولم الاثنين، أكدت أندرسون أن الوضع الحالي يتطلب من السويد الانضمام إلى التحالف العسكري.



ومن شأن الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا والسويد، لكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.