جامعة الأقصر: بدء الامتحانات العملية النهائية بكلية الفنون الجميلة

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بدء الامتحانات العملية النهائية للفرقة الرابعة في يومها الأول بكلية الفنون الجميلة، رافقه الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد الكلية، الدكتور أحمد حمدي، الدكتور محمود علام، والدكتور قرشي سعدي، وكلاء الكلية.

واطمئن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات، مؤكدا الحرص على تهيئة وتوفير المناخ الصحي الملائم للطلبة والطالبات لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسير الامتحانات وفق الضوابط والقواعد التي وضعتها الجامعة في هذا الشأن.

وشدد عزوز على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة للامتحانات وعدم الدخول بالهاتف المحمول أو الحقائب وغيرها من الممنوعات.