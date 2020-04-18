كوريا الجنوبية: جارتنا الشمالية لم ترد على اقتراحنا للتعاون في مكافحة كورونا

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها حاولت تسليم رسالة رسمية إلى كوريا الشمالية عبر مكتب الاتصال بين الكوريتين، قدمت فيها اقتراحا للتعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد، غير أن الشمال لم يرد على هذه المحاولة.

وذكرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أنها سعت لتسليم الرسالة الموقعة من وزيرها كوون يونج-سيه إلى رئيس إدارة الجبهة المتحدة في كوريا الشمالية كيم يونج-تشول في الساعة الـ11 صباح اليوم، وأضافت أن بيونج يانج لم تبد حتى الآن نيتها بشأن قبول الرسالة.

وتسعى سول لإجراء محادثات على مستوى العمل مع بيونج يانج لمناقشة تقديم الأدوية والمعدات الطبية مثل لقاحات كورونا وكمامات الوجه وغيرها إليها.

وحثت الوزارة كوريا الشمالية، على الاستجابة الإيجابية لاقتراح سول للتعاون في مكافحة كورونا.

وأبلغت كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم عن 50 وفاة في حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا و1.21 مليون شخص ظهرت أعراض الحمى عليهم في جميع أنحاء البلاد في الفترة من نهاية أبريل حتى بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وفي السياق ذاته أفادت السلطات الاستخباراتية في كوريا الجنوبية (فيما يتعلق بإعلان كوريا الشمالية عن وقوع 50 حالة من الوفيات المتراكمة من كوفيد-19 حتى الآن)، بأنها تشكك في صحة العدد، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية قد قللت العدد، وقالت إنها تقدر العدد الواقعي بأكثر بـ5 أو 6 أضعاف.

ووفقا لمصادر حكومية متعددة فإنها قدرت أن عدد الوفيات من الإصابة بكوفيد-19 في كوريا الشمالية سيكون أكثر مما تعلن عنه.

وسبق أن صرحت كوريا الشمالية أن عدد الوفيات إثر الإصابة بكورونا منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أمس بلغ 50 حالة، لكن السلطات الحكومية قدرت العدد الفعلي في حدود 300 حالة وفاة.

وأعلنت كوريا الشمالية عن وصول إجمالي عدد المصابين إلى أكثر من 1.2 مليون مصاب، حيث تبلغ نسبة الوفاة 0.004% فقط إذا كان عدد المتوفين بلغ فقط 50 شخصا ، حسب ما أعلنت عنه، غير أن نسبة الوفاة في كوريا الجنوبية لا زالت 0.13% على الرغم من أن معظم سكانها أكملوا جرعات تطعيم اللقاحات ضد كوفيد-19، ويعتبر رقم 0.004% رقما من المستحيل تسجيله في كوريا الشمالية التي نسبة التطعيم فيها 0%.