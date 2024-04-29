القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 206 على القطاع.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة ضحايا العدوان ارتفعت إلى 34 ألفًا و488 شهيدًا، و77 ألفًا و643 مصابًا منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و68 إصابة وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.