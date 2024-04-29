مدبولي: أي هجوم على رفح سيدفع الفلسطينين للضغط على مصر لعبور الحدود

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تبذل قصارى جهدها لتفادي أي اعتداء على مدينة رفح الفلسطينية.

وأضاف في كلمة خلال جلسة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 1.1 مليون فلسطيني نزحوا من شمال ووسط غزة بالإضافة إلى 250 ألف ساكن بالمدينة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للموجودين في المدينة حاليا يتراوح بين 1.3 و1.4 مليون شخص في مدينة رفح، وعلى الحدود بين غزة ومصر.

ونوه بأن أي اعتداء أو هجوم على مدينة رفح سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسيؤدي إلى نزوح ثانٍ لهؤلاء الأشخاص الذين سيسعون للانتقال لأي مكان آخر، بما في ذلك الضغط على مصر لعبور الحدود.

وأكّد أن الحكومة المصرية من الناحية الإنسانية، جاهزة لتزويدهم بأي دعم هم بحاجة إليه، لكن من الناحية السياسية فهذا سيؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية ونزوح كامل للشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن هناك توافقا دوليا على إنشاء دولة فلسطينية، لكنه تساءل عن كيفية إتمام ذلك إذا لم يكن هناك شعب فلسطيني.