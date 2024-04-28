استعرض الإعلامي عمرو أديب، رواتب المبرمجين في مصر بالمقارنة بمختلف دول العالم، قائلًا إن مصر تعد من أقل المرتبات عالميًا في هذا المجال.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «لكن مقارنة بمرتب الراجل اللي بيتشغل محاسب في شركة، فهو يمثل 10 و15ضعفًا لأن في إيده صنعة».

وأكد أن مصر قادرة على تحقيق تقدم في مجال البرمجة ولكنها بحاجة إلى تغيير في البيئة ونظام التعليم، معقبًا: «نقدر لكن مش بالبيئة دي ولا الناس اللي بتنفذ دي، اللي بينفذ لازم يكون حد شايفنا ومقتنع بينا».

وشدد على أهمية تغيير فكر المجتمع بالنسبة للبرمجة، منوهًا أن منافسة الطلاب المصريين في التعليم والتكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط ليست شيئًا عظيما.

ولفت إلى أن المسألة ليست مرتبطة فقط بالمرتبات التي يحصل عليها العامل في البرمجة، مضيفًا: «الموضوع إننا عاوزين نعمل طفرة تكنولوجية في البلد، الفتح لهذا الجرح شيء عظيم، لكننا حتى الآن لا نخاطر».