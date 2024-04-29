عمرو أديب يستنكر إيحاءات لاعبي الأهلي والزمالك بعد الفوز: حركات خارجة جدا عن الأدب

استنكر الإعلامي عمرو أديب، الإيحاءات التي وصفها بـ«اللا أخلاقية» لبعض لاعبي الأهلي والزمالك بعد الفوز بالمباريات، منوهًا أنها «خارجة جدًا عن الأدب».

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «أتفهم إنك تكسب وتهيض وتتنطط وترقص وتغني سطلانة وكل حاجة، لكن بدأ يبقى في نوع من الحركات اللا أخلاقية للتعبير عن الفوز».

وأضاف: «إيه أهميتها يعني؟؟ لا هي شبه حاجة برا أو حاجة تدل على إنه كان متعصب وربنا كرمه، أنت كسبان مرتاح ومبسوط ومفيش مشاكل ومفيش أي حاجة وفجأة نلاقي حركة خارجة جدا عن الأدب!».

ونوه أن لاعبي الكرة تقع على عاتقهم مسئولية كشخصيات عامة، مضيفًا: «لما شاب صغير يشوفك ويبقى واقف في المعلب ويشد الشورت بتاعه أو يعمل حركة بإيده في المدرسة بكرة عشان يقلد حضرتك! أنت تعتبر نفسك حرًا طليقًا لكن أنت مُربي ونموذج».

ولفت إلى أن الشكل الذي يحتفل به اللاعبون «شاذ»، مناشدًا الجهات المعنية في مصر فرض عقوبات رادعة على اللاعبين المتجاوزين حتى لا تتكرر تلك الواقعة مرة أخرى.