 جامعة بولاية ويسكونسن الأمريكية تستجيب لمطالب الطلاب المؤيدين لفلسطين - بوابة الشروق
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جامعة بولاية ويسكونسن الأمريكية تستجيب لمطالب الطلاب المؤيدين لفلسطين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 مايو 2024 - 9:51 ص

اتفق الطلاب في جامعة "UM" في ولاية ويسكونسن الأميركية مع ادارة الجامعة بفرعيها "UW-Milwaukee" " و"UW-Madison" على انهاء الاعتصامات، مقابل وقف الاستثمارات مع الشركات الداعمة لإسرائيل.

وبعد أكثر من أسبوعين على انطلاق الاحتجاجات المؤيدة للشعب الفلسطيني، والمنددة بالعدوان على قطاع غزة، شرع الطلاب بإزالة الخيام، عقب التواصل إلى اتفاق مع ادارة الجامعة، يتضمن الدعوة لوقف إطلاق النار، والاعتراف بأن الحرب في غزة إبادة جماعية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

بالإضافة إلى إطلاق مفاوضات مع الطلبة للعمل على سحب الاستثمارات، رغم وجود قانون في الولاية يمنع سحب الاستثمارات من إسرائيل، حيث ينص القانون الذي اقره الحاكم السابق "سكوت والكر" بحظر قطع العلاقات مع الشركات والمنظمات الخاصة التي تقوم بأعمال تجارية في إسرائيل، بموجب قانون الدولة، الذي تم اعتماده في ظل الحكومة السابقة.

وأكد الطلاب أنهم لن يتوقفوا عن ممارسة الضغط، حتى يتم منحهم الكشف الكامل، وسحب الاستثمارات.

وتمكن الطلاب المحتجون في عدد من الجامعات الأمريكية بمن عقد صفقات مع إداراتها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقة بإسرائيل، مثل: جامعة نورث ويسترن بولاية إلينوي، وجامعة براون في رود آيلاند، وجامعة روتجرز في نيوجرسي، وجامعة كاليفورنيا ريفرسايد "يو سي آر".

ويأتي ذلك في ظل توسع الحركات الطلابية الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعات أمريكية وأوروبية.

وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

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