الصحة العالمية تعلق على مقتل عامل أممي برصاص الاحتلال شرق رفح الفلسطينية

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، إنه "فجع" عندما علم بمقتل عامل إغاثة أممي وإصابة آخر في قطاع غزة.

وأضاف جيبريسوس، في منشور على حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، لقد "فجعنا عندما علمنا بمقتل عامل إنساني أممي وإصابة آخر في قطاع غزة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وشدد المسئول الأممي على أن "عدداً كبيراً جدًا من أرواح المدنيين والإنسانيين دفعوا ثمن الحرب".

كما طالب جيبريسوس بوقف إطلاق النار والعمل من أجل السلام.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية بمستشفى غزة الأوروبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بوصول جثمان سائق أجنبي ومواطنة أجنبية مصابة، يعملان في منظمة الصحة العالمية بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهما شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر نحو 114 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.