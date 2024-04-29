أمين مجلس التعاون الخليجي: استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران ينذر بتفجر أوضاع المنطقة

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قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران ينذر بتفجر الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس تعاون دول الخليج العربية والولايات المتحدة، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

وأضاف أن استمرار التصعيد سيقود إلى توسع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار، ما يتطلب من كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل الخلافات سياسيا عبر قنوات دبلوماسية لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وعبر عن القلق البالغ للتوترات المتصاعدة في البحر على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي (اليمنية) على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود على كل المستويات لخفض التصعيد ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.