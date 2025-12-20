 وزارة العدل الأمريكية تبدأ نشر ملفات قضية إبستين بعد سنوات من السرية - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 12:29 ص القاهرة
وزارة العدل الأمريكية تبدأ نشر ملفات قضية إبستين بعد سنوات من السرية

واشنطن - (أ ب )
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:53 م

بدأت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، بنشر عن ملفاتها الخاصة بجيفري إبستين، المدان قضية الاتجار بالجنس والرأسمالي الثري المعروف بعلاقاته مع بعض من أكثر الشخصيات نفوذا في العالم، بما فيهم دونالد ترامب، الذي حاول بصفته رئيسا إبقاء هذه الملفات سرية.

ولم يتضح على الفور العدد الإجمالي للملفات التي يجرى الإفراج عنها تماشيا مع الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس، على الرغم من أن نائب المدعي العام تود بلانش صرح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أنه يتوقع أن تُصدر الوزارة "عدة مئات الآلاف" من السجلات، اليوم الجمعة، ثم عدة مئات الآلاف أخرى في الأسابيع المقبلة.

وتضمنت الملفات التي أُفرج عنها صورا، وسجلات لمكالمات، وشهادات هيئة المحلفين الكبرى، وبعض الوثائق والسجلات التي كانت متاحة بالفعل في للرأي العام.

 


