قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن التقارير الأممية الأخيرة، وعلى رأسها تقرير التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، تكشف مؤشرات شديدة الخطورة حول الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، إنّ أكثر من 100 ألف طفل دون سن السادسة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم نحو 37 ألف طفل في وضع حرج، إضافة إلى 37 ألف امرأة حامل ومرضعة يواجهن انعدامًا غذائيًا حادًا.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تدهورًا غير مسبوق في الواقع المعيشي نتيجة استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، مشيرًا إلى أن التقرير الأممي أشار إلى تحسن نسبي ومحدود في دخول بعض المساعدات الغذائية، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تخفيف استخدام مصطلح المجاعة في توصيف الوضع، إلا أن ذلك لا يعني زوال الخطر.

وأكد أن الأوضاع لا تزال شديدة الهشاشة، لافتًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقييد إدخال المساعدات، لا سيما تلك المتعلقة بالسلسلة الغذائية المتكاملة، ما ينعكس بشكل مباشر على صحة الأطفال والنساء والفئات الأكثر ضعفًا.

ولفت إلى أنَّ الأزمة لا تقتصر على الغذاء فقط، بل تمتد إلى الواقع الصحي والمائي والنفسي وملف الإيواء، مشيرًا إلى أن ما دخل إلى قطاع غزة من مستلزمات طبية لا يتجاوز 10% من الاحتياجات الفعلية، في ظل عجز دوائي يقدّر بنحو 52% من قائمة الأدوية الأساسية.

وشدد على أن ما شهده القطاع مؤخرًا من تداعيات المنخفض الجوي يبرز حجم الانهيار الإنساني، ويؤكد أن المجاعة لا تزال قائمة بأشكال متعددة، في ظل غياب التزام فعلي من الاحتلال بتنفيذ الالتزامات الإنسانية المطلوبة.