أردوغان يعلن بدء التحقيق بسقوط مقاتلة إف-16

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء التحقيق لتحديد أسباب تحطم مقاتلة "إف-16" تابعة للجيش في ولاية باليكسير غربي البلاد.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان، الأربعاء.

ودعا أردوغان الله بالرحمة للضابط الذي لقي مصرعه جراء سقوط المقاتلة، وبالصبر لأسرته وأقاربه، وأعرب عن تعازيه للقوات المسلحة والشعب التركي.

وقال: "تم البدء في التحقيقات اللازمة لتحديد أسباب الحادث".

وفجر اليوم، لقي طيّار تركي مصرعه إثر تحطم مقاتلة "إف-16" تابعة لقيادة القاعدة الجوية التاسعة أثناء قيامها بمهمة في ولاية باليكسير.​​​​​​​