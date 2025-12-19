الدفاع المدني بغزة: انتشال 5 شهداء وجرحى من داخل مدرسة بحيّ التفاح

قالت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، إن طواقمها أنهت بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، انتشال 5 من الشهداء والجرحى من داخل مدرسة شهداء غزة الواقعة في حيّ التفاح شرقي مدينة غزة.

وأضافت في بيان، مساء الجمعة، أن غالبية الشهداء هم من الأطفال، إضافة إلى وجود عدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى المستشفيات المتاحة لتلقي العلاج.

وأكدت أن استهداف المدارس ومراكز الإيواء التي تؤوي نازحين مدنيين يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمّل مسئولياتهم العاجلة في حماية المدنيين وضمان سلامة مراكز الإيواء والطواقم الإنسانية.

وكان جيش الاحتلال قد استهدف بقذائف المدفعية والقنابل الدخانية والرصاص الحي مدرسة تؤوي مئات الأسر النازحة مقابل مستشفى "الدرة" بحي التفاح شرقي غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وجرح آخرين.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر الماضي عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

غير أن إسرائيل تواصل انتهاك الاتفاق حيث ارتكبت مئات الخروقات ما خلف استشهاد مئات الفلسطينيين في قطاع غزة.