 تحرك كتالوني نحو دفاع الإنتر.. باستوني على رادار برشلونة - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 1:10 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لمجموعة المنتخب المصري في كأس العالم برفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا؟
النتـائـج تصويت

تحرك كتالوني نحو دفاع الإنتر.. باستوني على رادار برشلونة

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:54 م | آخر تحديث: الجمعة 19 ديسمبر 2025 - 11:54 م

بدأ نادي برشلونة الإسباني خطوات أولية من أجل التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، في إطار خططه لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ممثلين عن النادي الكتالوني عقدوا اجتماعًا غير معلن في مدينة ميلانو خلال الساعات الماضية مع وكيل أعمال باستوني، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة مستقبلًا.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي الإيطالي يعيش حالة من الاستقرار والرضا داخل إنتر ميلان، إلا أن وكيل أعماله حرص على الاستماع إلى عرض برشلونة ومناقشة تفاصيله، دون اتخاذ أي قرار نهائي في الوقت الحالي.

ويرتبط أليساندرو باستوني بعقد مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي موقفًا قويًا في حال الدخول في مفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك