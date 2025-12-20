بدأ نادي برشلونة الإسباني خطوات أولية من أجل التعاقد مع المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني، لاعب إنتر ميلان، في إطار خططه لتدعيم الخط الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ممثلين عن النادي الكتالوني عقدوا اجتماعًا غير معلن في مدينة ميلانو خلال الساعات الماضية مع وكيل أعمال باستوني، لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى صفوف برشلونة مستقبلًا.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الدولي الإيطالي يعيش حالة من الاستقرار والرضا داخل إنتر ميلان، إلا أن وكيل أعماله حرص على الاستماع إلى عرض برشلونة ومناقشة تفاصيله، دون اتخاذ أي قرار نهائي في الوقت الحالي.

ويرتبط أليساندرو باستوني بعقد مع إنتر ميلان يمتد حتى يونيو 2028، وهو ما يمنح النادي الإيطالي موقفًا قويًا في حال الدخول في مفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة.