ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا

يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي ضربة مزدوجة قبل المواجهة المرتقبة أمام ناساف الأوزبكي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تأكد غياب ثنائي مؤثر عن اللقاء.

ويحل اتحاد جدة ضيفًا على فريق ناساف، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 ديسمبر، في إطار مباريات الجولة السادسة من البطولة القارية.

ويفتقد “العميد” خدمات المالي محمدو دومبيا، بسبب انضمامه إلى صفوف منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب.

كما تأكد غياب الجزائري حسام عوار، عقب إعلان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعرض اللاعب لإصابة عضلية، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 6 نقاط، بينما يقبع فريق ناساف في ذيل الترتيب دون أي رصيد من النقاط، قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.