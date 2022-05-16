سفارة الصين في المملكة المتحدة تحث مجموعة السبع على الاهتمام بشؤونها الخاصة

حثت السفارة الصينية في المملكة المتحدة اليوم الاثنين، دول مجموعة السبع على "الاهتمام بشؤونها الخاصة بشكل جيد"، وحل مشاكل حقوق الإنسان الخاصة بها والقيام بشيء مفيد لاستعادة السلام في أوروبا.

جاء ذلك بعد أن أصدر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع مؤخرا بيانا يتضمن محتوى بشأن الصين يتعلق بتايوان وشينجيانج والشؤون البحرية.

وأعرب أعضاء مجموعة السبع عن مخاوفهم بشأن القضايا المذكورة، مطالبين الصين بعدم دعم روسيا وسط الأزمة الأوكرانية.

ومن جهته، قال متحدث باسم السفارة -بحسب الموقع الرسمي لقناة (سي جي تي إن) التليفزيونية الصينية-: "تعرب الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها الشديدة لأقوال وأفعال مجموعة السبع"، مضيفا أن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانج والتبت وهونج كونج هي شؤون داخلية للصين بحتة ولا تتحمل أي تدخل أجنبي.

وأشار المتحدث إلى أن الصين ملتزمة بشدة بحماية سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية، ومستعدة لمواصلة معالجة الخلافات بشكل مناسب مع الدول المعنية من خلال التشاور والمفاوضات، مؤكدا -في إشارة إلى أن سياسة الصين وموقفها من الأزمة الأوكرانية متسق وواضح- أن الصين لن تقبل أي إكراه أو ضغط خارجي، وتعارض بشدة أي تشكيك أو اتهامات لا أساس لها ضد البلاد.

وأضاف المتحدث أن الصين، كدولة محبة للسلام وتدعو إلى التعاون، كانت دائما من بناة السلام العالمي، ومساهمة في التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولي.