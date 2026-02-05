واشنطن وموسكو تتفقان على إعادة الحوار العسكري رفيع المستوى

قال الجيش الأمريكي، إن واشنطن وموسكو اتفقتا، اليوم الخميس، على إعادة إقامة حوار عسكري رفيع المستوى عقب محادثات جرت في أبوظبي، وذلك في خطوة قد تشير إلى تحرك نحو تطبيع بعض العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأوقفت الولايات المتحدة، الاتصالات العسكرية مع موسكو قبيل الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وذكر الجيش الأمريكي، في بيان، أن الهدف من إعادة تفعيل الآلية هو تجنب التصعيد وسوء التقدير من الجانبين.

وأضاف البيان: "الحفاظ على الحوار بين الجيشين عامل مهم بالنسبة للاستقرار والسلام العالميين اللذين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال القوة، ويوفر وسيلة لزيادة الشفافية وتخفيف حدة التوتر".

وتأتي إعادة تفعيل الآلية بعد أن أجرى قائد القيادة الأمريكية في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكيويتش محادثات مع كبار المسئولين العسكريين الروس والأوكرانيين في أبوظبي.

ويحافظ الطرفان على خط اتصال طارئ لتجنب الصراعات حتى بعد أن توقفت المحادثات العسكرية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة مع بعضهما في عدة مناسبات.



