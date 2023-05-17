الولايات المتحدة ترفع دعوى قضائية ضد قرصان إلكترونى روسي لاستهدافه السلطات

رفعت الولايات المتحدة دعوى قضائية اليوم الثلاثاء، ضد قرصنان إلكترونى روسي مشتبه به يعتقد أنه شن هجمات إلكترونية ضد سلطات أمريكية ومواطنين أمريكيين.

وأعلنت وزارة العدل في واشنطن اليوم الثلاثاء أن الرجل المقيم في روسيا ميخائيل ماتفييف استخدم هجوما إلكترونيا للمطالبة بفدية من وكالات إنفاذ القانون وغيرها من المؤسسات الحكومية، بجانب مستشفيات ومدارس خلال السنوات الأخيرة.

وتم نشر الدعوى القضائية في ولاية نيو جيرسي وواشنطن العاصمة.

ويقوم القراصنة باختراق الأنظمة والسيطرة عليها ومنع وصول الضحايا ثم المطالبة بفدية في مثل تلك القضايا. وعادة ما تشمل هذه العملية تشفير البيانات والتي يتم الإفراج عنها فقط عند دفع الأموال المطلوبة.

وبشكل إجمالي، يعاني آلاف الضحايا من هذه الهجمات، ومن بينهم مواطنون في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

وجاء في الدعوى القضائية أن ماتفييف طالب بـ400 مليون دولار من ضحاياه، الذين دفعوا بالفعل 200 مليون دولار.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال المجرم المزعوم.