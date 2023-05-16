 الهند: بعض الولايات تستعد لمواجهة موجات الحر والعواصف الترابية هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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الهند: بعض الولايات تستعد لمواجهة موجات الحر والعواصف الترابية هذا الأسبوع

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:07 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 مايو 2023 - 10:07 ص

 

قالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية إن موجات الحر قد تطال أجزاء من المناطق الساحلية في ولاياتي أندرا براديش والبنغال الغربية اليوم الثلاثاء، وكذلك في بعض مناطق ولاية أوديشا خلال الفترة من 16 إلى 17 مايو الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن مكتب الطقس في نشرة له اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تظل درجة الحرارة القصوى في ولاية ماهاراشترا الغربية ثابتة، قبل أن ترتفع بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية في غضون أربعة أيام.

ولن يوجد تغيير كبير في درجات الحرارة القصوى المحتملة في بقية أرجاء البلاد.

وبلغت أعلى درجة حرارة في البلاد أمس الاثنين 44.5 درجة مئوية في منطقة تيكامجار بولاية ماديا براديش.

يشار إلى أن الهند عادة ما تعلن حالة تأهب لاستقبال أيام من الحرارة الحارقة خلال شهر مايو.

وقال مكتب الطقس إنه شوهدت عواصف ترابية في بعض جيوب راجستان وستستمر حتى يوم بعد غد الخميس.

وفي الوقت الذي تشهد فيه عدة أجزاء من الهند طقسا حارا، فإنه من المتوقع أن تشهد بعض الولايات الشمالية الشرقية مثل آسام وأروناتشال وبراديش وميجالايا ومانيبور أمطارا غزيرة هذا الأسبوع.


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