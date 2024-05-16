وفاة شاب ببورسعيد في مشاجرة بالسلاح الأبيض مع آخرين

لقي شاب بمحافظة بورسعيد مصرعه بعد تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض في مشاجرة مع آخرين.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة الشاب مصطفى محمود أمين، 26 سنة، لتلقيه عدة طعنات نافذة بالجسم خاصة بمنطقة الصدر والقلب، فى مشاجرة مع آخرين، بطريق البحيرة بمنطقة عمر بن عبد العزيز بنطاق دائرة قسم شرطة حي الزهور.

وتكثف إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن بورسعيد جهودها لإلقاء القبض على مرتكب الواقعة، لازالة غموض ملابسات الحادث.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الزهور، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الزهور تحت تصرف النيابة العامة، التى أمرت بتحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة، وتقرير الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية لجثة، وذلك لحين التصريح بدفن الجثة.