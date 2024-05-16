أحمد الطاهري: جلسة العمل المغلقة بالقمم العربية تشهد نقاشات صريحة للغاية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن «جلسة العمل المغلقة بالقمم العربية تشهد الكثير من النقاشات التي تتسم بالصراحة المطلقة بين القادة العرب».

وأضاف خلال تصريح لشاشة «إكسترا نيوز»، على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، اليوم الخميس: «خلال هذه الجلسة من المنتظر أن يتم اعتماد مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات ومشروع إعلان المنامة».

ولفت إلى عقد جلسة إعلامية علنية، بحضور وسائل الإعلام، يتم خلالها قراءة «إعلان المنامة»، وتشهد إلقاء العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، كلمته الختامية.

وأشار إلى عقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير خارجية مملكة البحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في تمام الخامسة والربع مساء، بتوقيت القاهرة.

وتنطلق، اليوم الخميس، القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة والزعماء العرب، حيث يتصدر جدول أعمالها تطورات القضية الفلسطينية لا سيما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي، بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة تأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات.

وأضاف فهمي أن القمة ستناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي.