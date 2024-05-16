 الزمالك يكشف حقيقة طرح تذاكر جديدة لنهائي الكونفدرالية - بوابة الشروق
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الزمالك يكشف حقيقة طرح تذاكر جديدة لنهائي الكونفدرالية

محمود عيسى
نشر في: الخميس 16 مايو 2024 - 2:39 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مايو 2024 - 2:40 ص

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، عدم صحة ما تم تداوله على منصات السوشيال ميديا طرح تذاكر جديدة لمباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي.

ستاد القاهرة الدولي يستضيف يوم الأحد المقبل، مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية بحضور جماهيري يصل لأكثر من 40 ألف مشجع.

مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد انتهت بخسارة الزمالك بنتيجة 2-1، على الملعب البلدي بالمغرب.

أمين صندوق نادي الزمالك، حسام المندوه صرح لقناة أون تايم سبورتس قائلًا:" تم الانتهاء من أزمة الدعوات مع الاتحاد الإفريقي، وكل ما يقال عن طرح تذاكر جديدة غير صحيح".


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