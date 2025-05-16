قادة أيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورج ومالطا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا: ندعو الأطراف للانخراط بالمفاوضات بشأن غزة

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قال بيان لقادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا:"لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا في غزة".

واضاف "ان أكثر من 50 ألف شخص فقدوا حياتهم في غزة".

وقال "قد يمون كثيرون بغزة جوعا ما لم يتخذ إجراء".

واضاف البيان":ندعو حكومة إسرائيل للتراجع فورا عن سياستها الحالية ورفع الحصار بالكامل عن غزة".

وقال "على إسرائيل ضمان توزيع المساعدات دون عائق".

وجاء في البيان "ندين التصعيد المتزايد في الضفة الغربية مع تزايد عنف المستوطنين"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ودعا الأطراف للانخراط بالمفاوضات بشأن غزة