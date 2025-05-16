السفير رشيد خطابي: قمة بغداد فرصة لنقل رسائل قوية بحتمية التضامن العربي

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي، اليوم الجمعة، أن العراق اتخذ إجراءات محكمة لتسهيل التغطية الصحفية لقمة بغداد، مشيدا بدوره الهام في تطوير العمل العربي المشترك ومعتبرا أن قمة بغداد فرصة لنقل رسائل قوية بحتمية التضامن والتلاحم العربي.

وقال السفير خطابي في تصريحات صحفية إن انعقاد القمة العربية فوق أرض العراق الشقيق يحمل دلالة عميقة، بحكم وزن العراق في المحيط العربي ودوره الأساسي في تعزيز روابط التضامن والتنسيق بين الدول الأعضاء، لأجل مواجهة كل التحديات المطروحة بروح من التضامن والمسئولية".

وأضاف أن الجميع يستشعر الظرفية الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وما يتطلبه الوضع العربي من وقفة جماعية لاستشراف رؤية مستقبلية للتعامل مع القضايا السياسية و التنموية، مشيرا إلى انعقاد القمة الاقتصادية التنموية بعد انتهاء القمة الـدورية العادية، في سياق التعامل مع القضايا التي تهم التنمية البشرية، وتناول كل المشاريع والرؤى الكفيلة بتنمية الإنسان العربي، للنهوض بالعالم العربي، وجعله فضاءً فاعلا ومهما في المشهد الدولي".

ونوه بأن "التسهيلات والترتيبات المحكمة التي تم اتخاذها على أعلى مستوى، فيما يتعلق بالإعلام من طرف اللجنة العليا بإشراف رئيس الوزراء العراقي هي عامل مهم لتسهيل الأداء وتمكين الصحفيين من تغطية اعمال هاتين القمتين في أحسن الظروف".