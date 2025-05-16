قال السفير مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن القمة ستبحث زيادة الإنفاق العربي على الأونروا، سواء عبر اتفاقيات ثنائية قائمة أو من خلال دعم إضافي من بعض الدول، خصوصًا الخليجية.

وحذر العكلوك خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، من أن الضفة الغربية تواجه خطر الضم الكامل، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لبسط «السيادة الباطلة» على نحو 60 إلى 80% من أراضي الضفة، ضمن مخطط لتهويد القدس، وتكثيف اقتحامات المسجد الأقصى بقيادة المتطرف إيتمار بن جفير.

واختتم: «هناك أكثر من 55 ألف فلسطيني تم تهجيرهم من المخيمات، وتدمير ممنهج لمناطق اللاجئين، فيما تبتلع إسرائيل الأرض وتصادر الممتلكات وتواصل القتل والتجويع».