أعلن أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن تقارير هيئة الأرصاد الجوية أفادت برفع الراية الصفراء غدًا الجمعة على شواطئ المدينة بالقطاعين الشرقي والغربي، بما يعني السماح بالسباحة داخل المناطق الآمنة المحددة من رجال الإنقاذ فقط.

وأوضح أن شاطئ أبو تلات سيُرفع عليه علم الراية الحمراء، حرصًا على سلامة الرواد، حيث يقتصر الأمر على الجلوس على الرمال فقط، مع منع نزول البحر نهائيًا.

وأكد إبراهيم على مستأجري الشواطئ ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، ومتابعة حالة البحر والإعلان عنها بشكل دوري، مع التزام عمال الأبراج بمواقعهم ومنع نزول البدالات تمامًا، إضافة إلى تأهب رجال الإنقاذ على مدار اليوم.

وناشد رواد الشواطئ الالتزام الكامل بتعليمات رجال الإنقاذ وقصر السباحة على المناطق المحددة، حفاظًا على سلامتهم، مشددًا على أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تضع أمن وسلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها.