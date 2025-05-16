الحوثيون: مقتل شخص وإصابة 9 آخرين في قصف إسرائيلي في الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين، في قصف إسرائيلي بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، غير المعترف بها، "إن العدوان الإسرائيلي على ميناء الصليف أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، بينما أسفرت الغارات على ميناء الحديدة عن إصابة ستة آخرين في حصيلة غير نهائية".

وشنت إسرائيل أكثر من 30 غارة جوية مستهدفة مينائي الصليف والحديدة، الواقعين تحت سيطرة الحوثيين، وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، قال رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، "هاجمنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم".

وأضاف "سنضرب الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا".

وخلال الأسبوع الماضي، حذر الجيش الإسرائيلي، جميع المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، مطالباً بإخلاء الموانئ حفاظاً على سلامة المواطنين.

سبق وأن استهدفت إسرائيل تلك الموانئ مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وفي خطابات عدة، أكد الحوثيون مواصلة هجماتهم العسكرية ضد إسرائيل، "مساندة للفلسطينيين في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، احتشد عشرات الآلاف من الموالين للحوثيين في ميدان السبعين بصنعاء، تلبية لدعوة أطلقها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، للمشاركة في مظاهرة تحت شعار "مع غزة لمواجهة جريمة الإبادة والتجويع".