اعتمدت وزارة التربية والتعليم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة امتحان مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019.

وقال خالد عبد الحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية، البالغ عددها 19 ألفا و560 طالبا، لمادة اللغة العربية أسفرت عن نجاح 18 ألفا و879 طالب بنسبة 96.5% .

وأضاف عبد الحكم، أن 53 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية للمادة بنسبة 0.28%، من إجمالي العينة، منهم 44 طالبا طالبة بالمدارس الرسمية، و3 طلاب من المدارس الخاصة بالمصروفات، و6 طلاب من طلاب المنازل.

وأشار إلى أن 4 آلاف و793 طالبا من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 72 درجة إلى 79.5 درجة، بنسبة 25.39% من إجمالي العينة.

وأوضح أن 5 آلاف و703 طالبا من إجمالي العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 64 درجة إلى 71.5 درجة، بنسبة تبلغ 30.21% من إجمالي العينة.

وأعلن خالد عبد الحكم، حصول 4 آلاف و285 طالبا، من إجمالي العينة علي درجات تتراوح ما بين 56 درجة إلى 63.5 درجة، بنسبة تبلغ 22.70% من إجمالي العينة.