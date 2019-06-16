كرم حزب مستقبل وطن، صناع وأبطال فيلم الممر، على رأسهم الفنان أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس والفنان شريف منير ومحمد جمعة والفنانة أسماء أبو اليزيد، جاء ذلك خلال العرض السينمائي لفيلم الممر، الذي نظمه مستقبل وطن بإحدى دور السينما بالقاهرة الجديدة.

وشهد الحفل، حضور مجموعة كبيرة من نواب البرلمان على رأسهم المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، عبد الهادي القصبي، وعاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، كما شارك من الفنانين أبطال فيلم الممر محمد فراج، وأحمد فلوكس.