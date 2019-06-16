كشف غموض مقتل شاب داخل البحر العباسي بالغربية

تمكنت المباحث الجنائية بمركز السنطة، من كشف غموض العثور على جثة شاب مجهول داخل البحر العباسي.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري مديرمباحث الغربيه، يفيد بالعثور على جثة شخص مجهول بمياه بحر العباسي أمام عزبة الملكة دائرة المركز، مصاب بجرح بالرأس من الخلف، وقد تم تشكيل فريق بحث قاده الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة ومعاونيه وقد توصلت جهوده إلى أن الجثة لـ"أحد الأشخاص 17سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة"، وتعرف على الجثة والده "موظف" 45 سنة، مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أن المجني عليه ترك المنزل منذ حوالي شهر ونصف، وأنه معتاد الغياب لفترات عن منزلهما وأنه فوجئ بغلق هاتفه المحمول فأبلغ بغيابه.

وتوصلت التحريات إلى أن آخر مشاهدة للمجنى عليه كانت بمحطة سكك حديد شبرا الخيمة وبرفقته "أحد الأشخاص سن 18- نزيل جمعية للأيتام بالإسكندرية وليس له محل إقامة ثابت"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبسؤاله قرر ارتباطه والمتغيب بعلاقة صداقة منذ فترة وتقابلهما بمحطات القطارات وإشارات المرور لبيع المناديل وتنظيف السيارات.

ومنذ حوالى أسبوعين استقلا أحد القطارات المتجهة إلى محافظة الغربية ومكثا بقطعة أرض زراعية بجوار منطقة العثور عدة أيام، فحدثت مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها على المجني عليه بحجر على رأسه فأفقده الوعي، واستولى على هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودفعه بمياه نهر النيل.

وأرشد عن حافظة النقود وشريحة خط الهاتف الخاصين بالمجني عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.