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أبدى الإعلامي عمرو أديب، سعادته البالغة باستلام مطار القاهرة ثالث طائرة من طراز دريم لاينر صباح اليوم، قائلًا: «أنا بحب مصر للطيران».

ووصف خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، الطائرة الجديدة بأنها عظيمة وكبيرة وتسع 300 راكب؛ 30 راكبًا درجة رجال الأعمال، والباقي في الدرجة الاقتصادية.

وأضاف أن الطائرة الجديدة مجهزة للرحلات عبر الخطوط الطويلة، معقبًا: «يعني ممكن تطلع من القاهرة لواشنطن في نفس واحد، وفيها شاشات 12 بوصة في الاقتصادي، و18 بوصة في درجة رجال الأعمال».

وتسلم مطار القاهرة صباح اليوم السبت، ثالث طائرة من طراز دريم لاينر 787 ضمن صفقة شراء 45 طائرة جديدة بتكلفة 6 مليارات دولار لشركة مصر للطيران للانضمام لأسطولها خلال الأيام المقبلة.