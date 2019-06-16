ناصر الخليفي: أبواب باريس سان جيرمان مفتوحة لرحيل أي لاعب

كسر القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صمته حول الفريق الباريسي ومستقبل لاعبيه.

وشهدت الأيام الماضية بعد إنتهاء الموسم الأوروبي، الكثير من التكهنات حول مستقبل نجوم باريس سان جيرمان، في مقدمتهم الدولي البرازيلي نيمار الذي ارتبط اسمه بالعودة لفريقه السابق برشلونة، في حين ارتبط اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي بالرحيل لريال مدريد في ظل رغبة زيدان بالتعاقد مع اللاعب لتدعيم هجوم الميرنجي بعد التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقال ناصر الخليفي اليوم الأحد في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية:" أبواب النادي مفتوحة لرحيل أي لاعب غير سعيد معنا، المرحلة القادمة ستكون مختلفة وعلى اللاعبين الراغبين في الاستمرار مع الفريق تحمل المسؤولية والقيام بمزيد من العمل".

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن عن رحيل أنتيرو هنريكي مديره الرياضي السابق وتعيين ليوناردو الذي سبقه في المنصب والذي عمل بالأشهر الأخيرة رفقة ميلان.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان تعرض لضربة قوية أوروبية في الموسم الماضي بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بدور الـ16 عقب خسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.