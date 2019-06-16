قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن «هناك اهتمام كبير من الدولة بمشروع تطوير سور مجرى العيون»، مشيرًا إلى تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأعمال الإزالة ونقل السكان اليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن «656 أسرة من سكان سور مجرى العيون انتقلت إلى حي الأسمرات، كما تم نقل العديد من الورش إلى منطقة الروبيكي»، موضحًا أن «عمليات الإزالة ونقل السكان لن تنتهي قبل نهاية العام الجاري».

وأوضح أن «سور مجرى العيون له تاريخ كبير جدًا»، مضيفًا: «مشروع تطوير هذه المنطقة سيعيد حرمة المنطقة الأثرية التي انتهكت، كما سيشمل جوانب استثمارية وثقافية وسياحية وتنموية وترفيهية».