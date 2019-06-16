منع التعامل مع برامج الرحلات والخطوط الجوية التركية

الإسراع باستئناف الحركة الوافدة من روسيا إلى المقصد السياحى المصرى مباشرة



طالب عدد من خبراء ومستثمرى قطاع السياحة شركات السياحة المصرية بوقف بيع او تسويق برامج سياحية لتركيا داخل مصر، وأيضا عدم السفر على الخطوط التركية، يأتى ذلك ردا على الشركات التركية التى قررت مؤخرا وقف بيع رحلات لمصر على طيران بيجاس القادم من روسيا إلى شرم الشيخ عبر مطار أنطاليا التركى الذى رفض هو الآخر استقبال ترانزيت السياح الروس القادمين إلى مصر بحجة ازدحام المطار.

ومنعت الحكومة التركية شركة «بيجاس توريستك» التركية من بيع رحلاتها السياحية إلى مصر، والتى كانت تسيّرها من روسيا إلى أنطاليا لمدينة الغردقة. وطالب باسم حلقة نقيب السياحيين بوقف بيع او تسويق برامج سياحية لتركيا داخل مصر وأيضا عدم السفر على الخطوط التركية.

وقال تامر نبيل أمين عام جمعية مستثمرى السياحة بالبحر الأحمر، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالمسئولين بشركة «بيجاس» التركية للوقوف على حقيقة إلغاء رحلاتها إلى مصر. وأوضح «نبيل» أن «بيجاس» أوقفت بيع رحلاتها إلى مصر بسبب إيقاف الحكومة التركية تراخيص طائراتها التى تسير رحلات سياحية من أنطاليا للغردقة.

وأرجع نبيل اتخاذ تركيا هذا الإجراء، لضرب الاقتصاد المصرى والاستحواذ على زبائن «بيجاس» القادمة إلى مصر، وقضاء رحلاتهم السياحية فى أنطاليا التركية بدلا من السفر إلى المنتجعات المصرية. وأشار إلى أن الحكومة التركية تحاول تصدير شائعات مغرضة لضرب السياحة فى مصر فى الوقت الراهن. وأوضح أن الحكومة الروسية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بإيقاف رحلات الشركة التركية، إنما الحكومة التركية هى المسئول الأوحد عن إيقاف الرحلات.

وكانت المدير العام لشركة «بيجاس توريستيك» التركية، آنا بودغورنايا، قالت لوكالة «إنترفاكس» الروسية، إن الشركة قد توقفت عن بيع برامج الرحلات السياحية إلى مصر بداية من 10 يونيو الجارى، وسوف يتم التعامل مع كل سائح يرغب فى الذهاب لمصر بشكل فردى بعد ذلك التاريخ، إلا أنها لم تعط سببا واضحا لإيقاف الرحلات.

وبدأت شركة «بيجاس توريستك» تنفيذ رحلات جوية من موسكو إلى مطار عوفدا الإسرائيلى فى 5 ديسمبر الماضى، ومنه إلى منتجعات شرم الشيخ وطابا ودهب بواسطة الحافلات السياحية؛ وفى يناير الماضى عرضت خيار آخر للسفر إلى مصر عبر العقبة (الأردن)، إلا أنها لم تنفذه، وسرعان ما غيرت خطتها، حيث طرحت أواخر الشهر ذاته رحلاتها إلى مصر من أنطاليا على رحلات الخطوط الجوية التركية.

وناشد ألبرت جبران، عضو غرفة شركات السياحة القيادة السياسية ووزراء الخارجية والسياحة والطيران بتكثيف الاتصالات مع القيادة الروسية مباشرة والسفير الروسى بالقاهرة لتذليل كل المعوقات والعقبات نحو إنهاء إجراءات استقبال الطيران الروسى فى شرم الشيخ والغردقة بعيدا عن تركيا. كما ناشد جبران شركات السياحة المصرية من أصحاب الشركات ومستثمرى السياحة بمنع تسويق تركيا للمصريين نهائيا والتعامل مع شركة الخطوط الجوية التركية فى مطاراتنا بحزم ودون استثناءات عملا بمبدأ المعاملة بالمثل. مشيرا إلى أنه يجب أن يتكاتف جميع العاملين بالقطاع السياحى وجميع أجهزة الدولة المختلفة للضغط على القيادة الروسية لاستئناف الطيران للغردقة وشرم الشيخ.

وذكر ألبرت جبران أنه فى الوقت الحالى لا يمكن للسياح من روسيا الطيران بشكل مباشر إلى منتجعات شرم الشيخ والغردقة لأسباب أمنية ومع ذلك فإن بعض منظمى الرحلات السياحية يرسلون السياح إلى المنتجعات المصرية بطرق بديلة مرورا بمطارات دول مجاورة.

كانت أنباء قد ترددت مؤخرا بأن إدارة مطار أنطاليا بتركيا رفضت ترانزيت الطائرات القادمة من روسيا فى اتجاهها إلى مصر بحجة ازدحام المطار وطلبها ببقاء السائحين القادمين إلى أنطاليا يأتى ذلك كرد فعل من تركيا على نجاح مصر فى توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود للبحث والتنقيب عن الغاز مع قبرص واليونان.