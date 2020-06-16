اقترحت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، تتويج الأهلي بلقب الدوري الممتاز، حال إلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

واجتمعت اليوم الثلاثاء، اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مع أندية الأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش وإنبي ومصر للمقاصة ووادي دجلة لمناقشة مصير الدوري.

وحضر الاجتماع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، بالإضافة لممثلين عن بقية الأندية الأخرى.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن مساء أمس الإثنين عن عودة الدوري 25 مايو المقبل، إلا أن عددًا كبيرًا من الأندية اعترض على هذا القرار ورأى صعوبة كبيرة في تنفيذه.