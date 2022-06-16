السعودية تؤكد على موقفها الداعم لمغربية الصحراء الغربية

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، وفقًا لما جاء في محضر الدورة الـ13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية.

وأشار المحضر إلى دعم المملكة، الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية، من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، جددت المملكة دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وشددت المملكة العربية السعودية على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبرت المملكة عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، أو التعدي على سيادتها، أو وحدة ترابها الوطني.