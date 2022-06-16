 الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الأمريكي على دعم بلاده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الأوكراني يشكر نظيره الأمريكي على دعم بلاده

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:22 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:22 ص

قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية، الشكر لنظيره الأمريكي جو بايدن، على دعم بلاده خلال العملية الروسية.
وأشار زيلينسكي، وفقا وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، إلى أهمية وتوقيت حزمة المساعدات الأمنية الجديدة بقيمة مليار دولار لأوكرانيا، والتي أعلنت عنها الولايات المتحدة، مشيداً بالدعم الأمني من الولايات المتحدة غير المسبوق لبلاده.
واطلع زيلينسكي بايدن على أخر الأوضاع في أوكرانيا، والاحتياجات ذات الأولوية للقوات المسلحة الأوكرانية لمواجهة العدوان الروسي بشكل فعال.
كما ناقش الطرفان أهمية تقديم المزيد من الدعم الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.

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