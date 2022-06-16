كوريا الشمالية تعلن عن تفشي مرض معوي معد بالبلاد

سجلت كوريا الشمالية تفشي مرض معوي معدي، بعد أكثر من شهر بقليل من رصد أول تفش بكوفيد-19 في البلاد.

ودعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن عبر فرض حجر صحي على أي مشتبه في إصابته، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس.

ووفقا لتقارير، تفشى "وباء معوي حاد" في مدينة هيجو بجنوب غرب البلاد. وأرسل كيم أدوية للمدينة التي تردد إنها كانت مخصصة لأسرته.

ولم تتضح طبيعة المرض، ولم تحدد التقارير عدد المصابين. ولا يستبعد مراقبون إمكانية حدوث تفش للتيفود أو الكوليرا في الدولة المنعزلة بشكل كبير.

ومنذ نهاية أبريل، قفز بشكل صاروخي عدد من وصفتهم بيونج يانج بأنهم مصابون بأمراض تتعلق بالحمى. وأعلنت البلاد اليوم الخميس تسجيل حوالي 56ر4 مليون حالة حمى حتى الآن، ووفاة 73 من المصابين.

ولم يصدر تأكيد رسمي إذا كان هؤلاء مصابين بكوفيد-19، إذ لا تتوفر بالبلاد أي إمكانيات لإجراء اختبارات، وفقا لما يقوله خبراء.