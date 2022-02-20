ماكرون يبدي استعدادا مشروطا للسفر إلى موسكو ومقابلة بوتين

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعدادا مشروطا للسفر إلى موسكو ومقابلة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.



وفي تصريحات لمحطة " تي إف 1" التلفزيونية، قال ماكرون في كييف مساء اليوم الخميس:"أعتقد أن الرحلة إلى روسيا تتطلب اليوم شروطا مسبقة، أي إشارات من الرئيس بوتين، فأنا لن أسافر إلى هناك بمثل هذه البساطة".



وأوضح ماكرون أنه سيتحدث مع بوتين حول قضايا إنسانية، وحماية الأسرى والأمن الغذائي، من أجل الوصول إلى حل، "وهكذا فأنا لا استبعد أي شيء، وسافعل ذلك دائما بشفافية مع الرئيس الأوكراني وكلما كان ذلك منطقيا".



وفي رد على سؤال عن تقديم أوكرانيا تنازلات إقليمية لروسيا، قال ماكرون إن هذا أمر يجب أن تحدده أوكرانيا، " واعتقد أن واجبنا اليوم هو أن نقف إلى جانب قيمنا وإلى جانب القانون الدولي وبالتالي إلى جانب أوكرانيا". وطالب ماكرون بمساعدة أوكرانيا على الصمود.



وفي الوقت نفسه، قال ماكرون:" لكننا لا نضطلع بواجب أن نبت في الشروط الخاصة بإنهاء هذه الحرب بدلا من الأوكرانيين، وفي مرحلة ما سيتعين أن يكون هناك نصر عسكري أو سيتعين فتح باب التفاوض". ورأى ماكرون أن القيادة الأوكرانية هي التي يجب أن تتخذ القرارات بشأن المناطق وكذلك بشأن ما إذا كان سيتم تقديم تنازلات محتملة.



كان ماكرون زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم رفقة المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.