منتخب سيدات الطائرة يسافر إلى اليونان استعدادا لأمم إفريقيا

غادرت بعثة المنتخب الوطني لسيدات للكرة الطائرة مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة متجهة إلى أثينا عاصمة اليونان، وذلك لخوض معسكر؛ استعدادًا منافسات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها بالكاميرون.

ويخوض منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة معسكرًا في اليونان يوم 16 يونيو الجاري؛ حيث يستمر في معسكر حتى يوم 24 من الشهر الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة: سارة أمين - آية خالد - دعاء الغباشي - مريم متولي - سابين حسن عابد - دعاء محمد - مايا ممدوح - دانا شوقي - أيسل نديم - زينة العلمي - آية النادي - داليا المرشدي - ندى وليد - هناء سند.

ويقود منتخب مصر للكرة الطائرة سيدات ماركو أنطونيو المشرف على الجهاز الفني، وعماد نوار في منصب المدير الفني، وسيد طه مدربا، ومحمد أنور مدربا مساعدا، وشادي فهيم محلل تقني، ومنة اللة الشرقاوي علاج طبيعي.