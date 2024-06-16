وارسو تعين مؤرخا كمنسق للتعاون بين ألمانيا وبولندا

عينت بولندا المؤرخ كرزيستوف روشنيفيتش، الذي تركزت أعماله على التاريخ الألماني، كمنسق في وارسو للتعاون بين بولندا وألمانيا.

وعين وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي الباحث / 57 عاما/ في المنصب اعترافا بـ"مساهمته في التفاهم الألماني-البولندي والفكرة الأوروبية" بحسب ما جاء في بيان الوزارة.

ويعتبر روشنيفيتش أستاذا في التاريخ المعاصر بجامعة فروتسواف ومدير مركز ويلي براندت للدراسات الألمانية والأوروبية.

ويعد قرار التعيين دلالة أخرى من حكومة يسار الوسط برئاسة دونالد توسك، التي تولت مقاليد السلطة في ديسمبر الماضي، على أنها تريد تحسين العلاقات مع جارتها.

وسوف يتولى روشنيفيتش مسؤولية مناقشة القضايا المتعلقة بالتعاون بين الحدود ودعم وزارة الخارجية في مناقشتها مع الجانب الألماني بشأن كيفية التعامل مع الفصول المؤلمة في تاريخهما.

ويذكر أن حكومة حزب القانون والعدالة القومية اليمينية، التي تولت السلطة من 2015 حتى 2023، كانت سببا في توتر العلاقات بخطابها المعادي لألمانيا ومطالبتها بالحصول على تعويضات بقيمة 3ر1 تريليون يورو (4ر1 تريليون دولار) عن الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل حكومة توسك، تغيرت اللهجة تماما. لكن لم يتم محو قضية التعويضات تماما من على الطاولة