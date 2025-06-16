إسرائيل تزعم تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ في إيران

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تدمير ثلث منصات إطلاق الصواريخ التابعة للنظام الإيراني منذ الجمعة الماضية، وتدمير أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا قبل إطلاقها كرشقة من إيران باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الاثنين، إن «سلاح الجو نفذ الليلة الماضية، عدة موجات من الغارات على أهداف عسكرية في أصفهان، وسط إيران».

وأشار إلى أن «قرابة 50 طائرة مقاتلة وقطعة جوية رصدت واستهدفت مواقع لتخزين الصواريخ، ومنصات إطلاق صواريخ أرض–أرض كانت جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل، بالإضافة إلى مقرات تمركزت فيها خلايا إطلاق الصواريخ لإطلاقها باتجاه تل أبيب».

وادعى «تحييد أكثر من 20 صاروخًا في وقت متزامن، قبل دقائق من إطلاقها نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية».

وأضاف: «في إحدى الغارات، تم رصد خلية إطلاق خلال محاولتها تنفيذ إطلاق صواريخ أرض–أرض نحو إسرائيل. في عملية إغلاق دقيق للدائرة، تم تصفية الخلية من الجو وتدمير الصواريخ».

وذكر أنه «منذ بداية العملية، تم تدمير أكثر من 120 منصة إطلاق صواريخ – أي ثلث مجمل المنصات الإيرانية»، بحسب مزاعمه.