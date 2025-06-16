إيران تعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة إسرائيلية متطورة بينها MQ-9 أمريكية الصنع

أعلن حاكم مدينة دهلران، اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أسقطت 8 طائرات مسيّرة إسرائيلية متطورة، خلال تصديها لهجمات معادية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من البلاد.

وأفادت وكالة «تسنيم» للأنباء، بأن الحاكم أوضح أن منظومة الدفاع الجوي الموحدة نجحت في رصد واستهداف المسيّرات المعادية في سماء دهلران، مشيرًا إلى أن جميع الطائرات التي تم إسقاطها كانت مزودة بتقنيات متقدمة.

وأشار إلى اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة من طراز MQ-9، في وقت مبكر من صباح اليوم، وهي طائرة هجومية واستطلاعية متطورة أمريكية الصنع من إنتاج شركة General Atomics في منطقة عين الصوله التابعة لبلدة دشت عباس الحدودية في محافظة دهلران.

وأكدت المصادر المحلية أن الهجمات لم تسفر عن أضرار بشرية حتى الآن، في حين تواصل قوات الدفاع الجوي حالة التأهب القصوى للتعامل مع أي تهديدات جديدة.

وقبل قليل، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، تصدي الدفاعات الجوية لهجوم بطائرات مسيّرة معادية حاولت الاقتراب من منشآت حساسة، من بينها منشأة نطنز النووية ومواقع في مدن مشهد وكرمانشاه وموسيان.

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، أفادت مصادر أمنية في محافظة أصفهان أن شبكة الدفاع الجوي تصدت، لعدد من الطائرات المسيرة المعادية التي حاولت الاقتراب من محيط منشأة «نطنز» النووية.

وأضافت المصادر أن هذه الطائرات تم رصدها فور دخولها المجال الجوي، وتم تفعيل منظومة الدفاع الجوي على الفور لتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكدت السلطات المحلية أن «الوضع في المنطقة مستقر تماماً، ولم يتم تسجيل أي أضرار أو تهديدات مباشرة حتى الآن»، مشيرةً إلى حالة الجاهزية التامة لدى وحدات الدفاع الجوي.

وفي شمال شرق البلاد، أعلن مقر الجيش الإيراني في المنطقة أن الدفاعات الجوية تصدت لمجموعة من الطائرات المسيّرة صغيرة الحجم أطلقتها إسرائيل باتجاه مدينة مشهد.

وذكر البيان أن «الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط الطائرات المعادية قبل تنفيذ أي عمليات»، مؤكدًا أن «وحدات الجيش والقوات المسلحة الإيرانية في حالة جهوزية كاملة للتصدي لأي عدوان أو اختراق أمني».

وفي هجوم آخر وصف بـ«الإجرامي»، استهدف العدوان الإسرائيلي صباح اليوم، موقعاً صناعياً قرب مستشفى فارابي بمدينة كرمانشاه.

وأسفر القصف عن أضرار جسيمة لحقت بالمستشفى، شملت تحطم النوافذ وإصابة عدد من المرضى داخل الأقسام المختلفة.

وأفادت التقارير أن قسم العناية المركزة كان من بين الأقسام الأكثر تضرراً، إلى جانب تضرر بنية المستشفى التحتية.

وهرعت فرق الإنقاذ والطوارئ إلى المكان، حيث لا تزال عمليات الإغاثة وتقييم الأضرار مستمرة.

وفي تكرار لهجوم سابق، شنت القوات الإسرائيلية هجوماً صاروخياً على مبنى الدفاع المدني في بلدية موسيان بمدينة دهلران، وذلك بعد أقل من يومين من استهداف نفس الموقع في 14 يونيو الجاري.



