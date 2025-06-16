سفينة إغاثة ألمانية تنقذ 53 مهاجرا من بينهم 6 أطفال وتنقلهم إلى إيطاليا

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أعلنت منظمة "سي ووتش" الألمانية للإغاثة، اليوم الاثنين، إنقاذ 53 مهاجرا تم العثور عليهم بعدما تقطعت بهم السبل في وسط البحر المتوسط.

ورست سفينة تابعة للمنظمة -غير الحكومية - بالمهاجرين في ميناء مدينة برينديزي، على ساحل البحر الأدرياتيكي في منطقة أبوليا جنوب إيطاليا.

ووفقا لمتحدثة باسم منظمة سي ووتش، كان من بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 6 أطفال، 5 منهم غير مصحوبين بذويهم، وأصغرهم يبلغ من العمر 14 شهرا فقط.

وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص أتوا من السودان وجنوب السودان.

وكان الزورق المطاطي الذي كانوا على متنه مكتظا ومتضررا بشدة ويفتقر إلى الوقود ومعدات الإنقاذ ومياه الشرب، كما كان يعاني الكثير منهم من الإرهاق ودوار البحر والجفاف.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم نقل جميع المهاجرين بأمان إلى البر.