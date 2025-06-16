ارتفاع معدل التضخم في كرواتيا خلال الشهر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلك في كرواتيا الشهر الماضي وفقا للتقديرات الأولية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة شهور مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والخدمات والمرافق، وفقا لبيانات مكتب الاحصاء الكرواتي الصادرة اليوم الاثنين.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو بنسبة 3.5% سنويا مقابل 3.2% خلال الشهرين السابقين.

ولم تتغير القراءة الأخيرة للمؤشر عن القراءة الأولية الصادرة يوم 3 يونيو. وارتفع معدل التضخم خلال مايو الماضي لأول مرة منذ 4 شهور ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أن سجل 4% خلال يناير الماضي.

وجاءت أكبر زيادة في أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي، مدفوعة بالزيادة في أسعار فئات مثل المطاعم والفنادق والسلع المنوعة والخدمات والترفيه والثقافة والأغذية والمشروبات غير الكحولية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والتعليم والصحة.

وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد السلع الأشد تقلبا وهي الطاقة والأغذية الطازجة 3.6% خلال الشهر الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك في كرواتيا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.3% وهو ما يقل قليلا عن القراءة الأولية وكانت 0.4%. وارتفعت الأسعار خلال أبريل/نيسان بنسبة 0.6% شهريا.

وبلغ معدل التضخم في كرواتيا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي 4.3% سنويا، مقابل 4% خلال أبريل. وعلى أساس شهري بلغ المعدل وفقا للمؤشر الموحد 0.5%، مقابل 0.7% خلال أبريل.