إعلام: الولايات المتحدة تتخلى عن أوكرانيا بخفض المساعدات العسكرية

ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن أوكرانيا فقدت حليفها الأقوى والأغنى بعد أن قلصت الولايات المتحدة إمدادات المساعدات العسكرية لكييف، لصالح الشرق الأوسط (إسرائيل).





وجاء في تقرير نشرته الصحيفة: "بعض البرامج من عهد جو بايدن لا تزال قيد التنفيذ. لكن النتيجة المرة لكييف هي تخلي أقوى وأغنى حليف عنها".

وأشارت الصحيفة إلى أن نظام كييف أمامه ثلاثة خيارات: "الاعتماد على المساعدة الأوروبية، أو محاولة عقد صفقة أسلحة مع واشنطن، أو تطوير صناعة أسلحته ومعداته الخاصة".

وكان فلاديمير زيلينسكي قد اشتكى في مقابلة سابقة مع شبكة ABC من أن الولايات المتحدة حولت 20 ألف صاروخ كانت مخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل.

كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد توزيع أنظمة الدفاع الجوي التي كان من المفترض تسليمها لكييف لصالح القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وبحسب وسائل الإعلام، أبلغ البنتاغون "بهدوء" لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ بأن هذه الخطوة تم "تصنيفها من قبل وزير الدفاع كأولوية عاجلة".