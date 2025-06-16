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استهدفت إسرائيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأظهر البث الرسمي للتلفزيون، المذيعة وهي تتحدث على الهواء مباشرة قبل أن يتم الاستهداف ما أثار ذعرًا قبل ن تغادر موقعها على الفور، فيما غطى المكان حطامٌ مع انبعاث أدخنة.

وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بأنها ستستهدف مبنى الإذاعة والتلفزيون في طهران.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا.

وتفرض إسرائيل تعتيما إعلاميا ورقابة مشددة على ما يُنشر بشأن الخسائر البشرية والمادية جراء الرد الإيراني.