أصدرت الحكومة البريطانية قرارها بتعيين أول امرأة في منصب رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية MI6 لتكون أول سيدة منذ تأسيسه تتولى هذا المنصب الذي كان حكرا على الرجال.



وجاء في بيان صحفي على موقع الحكومة: "أعلن رئيس الوزراء اليوم تعيين بليز ميترفيللي كأول امرأة بمنصب رئيس جهاز الاستخبارات السري MI6 وبذلك ستكون الرئيسة الثامنة عشرة في تاريخ المنظمة، وأول امرأة تشغل هذا المنصب، في وقت تواجه فيه المملكة المتحدة تهديدات متزايدة من خصومنا."

وأشار البيان إلى أن ميترفيللي ستخلف في هذا المنصب ريتشارد مور، الذي سيغادر منصبه في الخريف المقبل.